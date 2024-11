Promozione girone C. Il Serradifalco sfiora l’impresa: con il Kamarat finisce 1-1, segna Condello, pareggia Serio al 94′

Nel girone C del campionato di Promozione, il Serradifalco ha sfiorato il classico colpaccio in grado di far saltare il banco del campionato. Fino al 94′ infatti i falchetti erano in vantaggio a Cammarata contro la corazzata Kamarat.

Un vantaggio che era maturato a 10 minuti dalla fine grazie ad un super gol di Condello, e che sembrava ormai a portata di mano per il Serradifalco che ha anche sfiorato il raddoppio pochi secondi prima del gol del pari segnato da una vecchia volpe dei campi del calcio dilettantistico siciliano come Gioacchino Serio.

Grande match comunque dei falchetti di Totò Caramanna che hanno resistito all’onda d’urto di un Kamarat molto ben organizzato e con numerosi elementi di categoria superiore. I falchetti, ben impostati attorno a Yuri Di Marco e Salvatore Di Marco, hanno giocato una partita parecchio combattiva senza mai mollare di un solo millimetro.

Gli agrigentini, grazie al gioco difensivo dei falchetti, non hanno potuto sviluppare al meglio il loro gioco offensivo. Poi a dieci minuti dalla fine il colpo di scena con la rete di Condello, ma il Kamarat, nonostante si fosse ormai agli sgoccioli del tempo regolamentare, è riuscito a pareggiare la partita. I falchetti, con il punto conquistato oggi, sono a quota 8 terzultimi con il Riposto che ha i loro stessi punti. Sabato prossimo affronteranno in casa la quinta forza del campionato, e cioè gli ennesi del Villarosa San Sebastiano (ore 14,30).