Prima categoria. Finisce 1-1 il big match Sommatinese – Don Bosco Mussomeli: in gol Giarrana e Catania

Nel girone B del campionato di Prima Categoria s’è chiusa sull’1-1 la super sfida tra Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. Le reti sono state realizzate da Giarrana (nella foto) per la capolista Sommatinese e da Catania per i manfredonici.

Un match molto intenso e ben giocato dalle due squadre che in campo ci hanno messo l’anima per cercare di superarsi. Non ci sono riuscite, con la conseguenza che la Sommatinese ha mantenuto la testa del girone B di Prima Categoria con 20 punti ma la Barrese, imponendosi 0-1 con la Belsitana in trasferta, s’è portata ad un solo punto dalla capolista.

La Don Bosco Mussomeli è ora ferma a quota 15. Per quanto riguarda il Calcio Campofranco, la squadra campofranchese ha perso 3-0 sul campo del Sant’Anna di Enna. Una sconfitta che l’ha costretta a restare ferma a quota 10 in classifica sempre nel girone B.

Nel girone F, infine, solo pari 0-0 per l’Accademia Mazzarinese contro Il Cassibile, mentre il Terranova Gela ha perso ancora 5-2 contro il Qal’At a Caltagirone. In classifica Accademia Mazzarinese quinta in classifica con 11 punti, mentre il Terranova resta fermo a quota 0 in classifica.