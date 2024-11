Pallavolo femminile B1. Nell’anticipo del sabato la Traina a caccia dei tre punti con lo Iannino Volley (ore 18)

E’ in programma sabato 23 novembre con inizio all’orario canonico delle 18 il secondo derby siciliano consecutivo della TRAINA SRL che ospiterà al PalaCannizzaro lo Iannino Volley Santa Teresa Riva. Si preannuncia uno scontro interessante tra due formazioni con assoluto bisogno di punti e con due tifoserie a confronto considerato che la squadra messinese avrà al seguito il consueto supporto dei propri sostenitori.

Il Santa Teresa nelle prime giornate del girone D della serie B1 ha avuto un cammino altalenante: buon bilancio tra le mura amiche dove ha totalizzato 6 punti in tre gare e score al di sotto delle aspettative in trasferta con la sconfitta in quattro set all’esordio in campionato ad Arzano e i due tie-break persi a Torre Annunziata e Pomezia.

Dal canto suo Serena Moneta e compagne cercano di dare continuità al proprio cammino casalingo, dopo la vittoria contro il Castellana Grotte, per tirarsi fuori da una classifica che le vede penultime con due punti a sei lunghezze dalla zona play out dove si trova attualmente lo Iannino Volley.

Ci sono quindi tutti i presupposti agonistici e ambientali per assistere ad un bello spettacolo di sport con una pallavolo di alto livello come quella che viene proposta in questa stagione dalla terza serie nazionale.

Per la cronaca la squadra allenata da Gianpietro Rigano ha rifinito la preparazione giovedì a Catania ospite al pala Arcidiacono del CUS di serie B2. TRAINA SRL _ Iannino Volley Santa Teresa Riva è in programma sabato 23 novembre con inizio alle ore 18 al PalaCannizzaro. Arbitreranno Gabriele Mallia (sezione Palermo) e Alessandro Rocchi (sezione Milano-Monza-Lecco)