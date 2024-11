Pallavolo femminile B1. Ancora disco rosso per la Traina battuta in casa dal Iannino di Santa Teresa Riva

Ancora disco rosso per la TRAINA SRL che ha ceduto l’intera posta allo Iannino Santa Teresa Riva e rimane inchiodata al penultimo posto della graduatoria della serie B1. Le nissene sono rimaste in gara per tre set su quattro in cui hanno lottato ad armi pari contro le avversarie e hanno ceduto nettamente solo nel quarto parziale proprio quando l’inerzia della gara sembrava a loro favore.

Il primo set è stato equilibrato fino al 14 pari, poi due break hanno portano le ospiti prima sul 14/18 e poi dal 16/18 al 16/22, tracciando un solco che le padrone di casa non sono riuscite a colmare nonostante un tentativo disperato di rimonta nel finale.

Nel secondo parziale la gara è andata avanti ancora in equilibrio fino al 15 pari, poi la TRAINA ha accelerato (19/17) ma immediata è stata la reazione della ospiti che, prima ha prodotto la nuova parità (20/20) e poi con un break di 0/3 ha dato in dote un vantaggio sufficiente a mantenere non senza difficoltà la vittoria del parziale dopo un set-ball annullato dalle padrone di casa.

La terza frazione di gioco è stata contraddistinta dalla veemente reazione della squadra allenata da Gianpietro Rigano che ha trovato il massimo vantaggio sul 13/8, subendo il ritorno delle ragazze di Alessandro Prestipino che hanno trovato la parità sul 22 pari per poi cedere nel finale anche loro annullando un set ball.

Sull’1 a 2 ci si aspettava una ritrovata iniezione di fiducia in Serena Moneta e compagne, invece è salito in cattedra il Santa Teresa Riva che si è aggiudicato il set decisivo sempre in controllo dominandolo.

In casa nissena abbiamo assistito ad un passo indietro, sia nelle prestazioni individuali che nello sviluppo globale del gioco, dopo la bella prova di Marsala. La caratura dell’avversario faceva prevedere una gara equilibrata, come poi è stata per tre set, ma ancora una volta la formazione nissena è mancata nelle fasi decisive, pagando dazio alla maggiore determinazione delle avversarie, e penalizzate da una serie di errori i più sembrati evitabili.

Il Santa Teresa ha conquistato la prima vittoria in trasferta stagionale non mollando in ogni frangente della gara, puntando sulla esperienza di una sempre positiva Benedetta Bertiglia e sui punti di Ilaria Anello, top score della gara, attorno alle quali ha ruotato un gruppo giovane che ha messo in campo una pallavolo senza fronzoli. Per le nissene il cammino si fa sempre più duro, mentre in casa S. Teresa si festeggia una posizione di classifica meno precaria.

Di seguito il dettaglio della gara disputata sabato 23 novembre al PalaCannizzaro di Caltanissetta.

Traina SRL Albaverde – Iannino Volley Santa Teresa Riva 1- 3 (21/25; 23/25; 25/23; 17/25)

Traina SRL Albaverde: Clemente 11, Apruti, Cicoria 1, Caruso 3, Giannone 2, Garofalo 11, Franceschini 13, Zaffuto, Moneta 7, La Mattina 14, Conti (L) All. Rigano – Di Grande – Montagnino

Iannino Volley: Agbortabi 3, Iacona 13, Anello 19 Salvestrini 5, Picchi 3, Marsengo 14, Anderg 4, Bertiglia (K) 14, Giudice (L1) NE Bonfitto, Santoro, Spitaleri (L2). All. Prestipino – La Giusa

Arbitri: Gabriele Mallia di Palermo e Alessandro Rocchi di Senago MI