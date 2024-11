Palermo. Unipa tappa per la campagna nazionale itinerante “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”: appuntamento al 3 dicembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne l’Università di Palermo è stata scelta come tappa per la maratona “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”, campagna nazionale itinerante di Rai Radio1 e del Giornale Radio Rai. La manifestazione si terrà martedì 3 dicembre, dalle 9.00 alle 13.30, nell’Aula Magna “Vincenzo Li Donni” – Ed. 13 del Campus universitario di Viale delle Scienze. La campagna si propone di far emergere i nodi, le contraddizioni, gli aspetti della violenza poco approfonditi, ma anche le buone pratiche e le iniziative messe in campo in Italia e all’estero. Il programma alternerà interventi di relatori in presenza e collegamenti con testimoni di realtà particolarmente problematiche nel mondo, momenti di musica e teatro. Il filo rosso della manifestazione sarà il coinvolgimento attivo della popolazione studentesca, sia delle Scuole che delle Università.

Programma:

Elena Paba modera la giornata con i colleghi del Giornale Radio Rai e Radio 1Sara Piselli e Massimo Cecchini

Saluto istituzionale Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Saluti Francesco Pionati, Direttore Rai Radio1 e GRR Beatrice Pasciuta, Prorettrice all’Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Università degli Studi di Palermo

Messaggio scritto da Papa Francesco dedicato alla Campagna

Romanticismo o malessere? Amore e potere nei media

Elisa Giomi, Commissaria AGCOM, sociologa dei media, Università Roma TreElvira Terranova, Corrispondente AdnKronos PalermoTiziana Martorana, RAI – redazione Tgr Sicilia

Uno sguardo sul mondo

Andiamo in Birmania: Violenza di StatoCecilia Brighi, Segretaria Generale ITALIA – BIRMANIA

Violenza sulle donne – esempi di resilienza nell’arte

Tanino Bonifacio, storico dell’arte

Il lavoro di UniPa

Il ruolo dell’Università nella lotta alla violenza di genere

Beatrice Pasciuta, Prorettrice all’Inclusione, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Università degli Studi di Palermo

Identità alias

Cirus Rinaldi, Delegato allo studio e alla trattazione delle problematiche legate all’identità alias, Università degli Studi di Palermo

Lo sportello di ascolto e la Consigliera di fiducia Claudia Pedrotti, Consigliera di fiducia per le Pari opportunità, Università degli Studi di Palermo

Il Polo Penitenziario Universitario

Paola Maggio, Delegata per i rapporti con gli Istituti penitenziari, Università degli Studi di Palermo

Le testimonianze delle detenute

La storia delle detenute Giovanna detenuta a Piazza Lanza, Casa circondariale di Catania Lucia e Catia, detenute presso la Casa circondariale di Secondigliano Napoli

Uno sguardo sul mondo

Andiamo in Congo con MSF – Medici senza FrontiereMirella Riccardi – Medici senza Frontiere

Il sommerso della violenza – Il lavoro sul campo

I Centri antiviolenza Elvira Rotigliano, Le Onde onlus – Centro antiviolenza

Il lavoro del Comune

Concetta Di Benedetto, Comune di Palermo – Responsabile Politiche conciliative e del Benessere Aziendale Pari Opportunità e contrasto alla Discriminazione Buone Pratiche innovative a tutela della Salute

Uno sguardo sul mondo

Con Amnesty andiamo in Iran. Le attiviste di Donna Vita e LibertàParisa Nazari, Movimento italo – iraniano “Donna Vita Libertà”

Il lavoro sul territorio e il contrasto alla violenza

Forze dell’ordineRosaria Maida, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dirigente Divisione Anticrimine Questura di Palermo

Magistratura

Laura Vaccaro, Procuratrice Aggiunta presso il Tribunale di Palermo

Renato Venezia, Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, A.O.U.P. “Paolo Giaccone” – Università degli Studi di Palermo

Uno sguardo sul mondo

Andiamo in AfghanistanZarifa Ghafari, già sindaca di Maidan Sahahrin

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming. Info al link: https://www.unipa.it/Come-unOnda-contro-la-violenza-sulle-Donne/