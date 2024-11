Nissa Rugby, match importante a Catania contro i ‘Briganti’: in campo anche under 12 e 14

Domeniche sempre più “corpose” per la Nissa Rugby con in campo la prima squadra ed il settore giovanile.

1 dicembre in terra etnea, al “San Teodoro” di Catania, inizio alle ore 14.30, per la prima squadra nissena della palla ovale impegnata, nel torneo di serie C, contro i “Briganti”. Match importante per il quindici di Caltanissetta che vuole ottenere un risultato positivo per accedere alla post-season. Gli atleti si sono ben allenati nelle due ultime settimane ed approfittando di un turno di riposo in campionato, hanno preparato al meglio questa “delicatissima” contesa.

Nello stesso impianto sportivo, ma alle ore 10, in campo l’under 12 e l’under 14 della Nissa Rugby.

In preparazione la corposa e gioiosa carovana, di genitori, amici ed atleti nisseni (giovani e meno giovani) che invaderà lo stadio catanese.