Mussomeli, preghiere e fiori pe i defunti. Corteo Primo Novembre confraternite con le Autorità al camposanto

MUSSOMELI – C’erano le autorità civili e militari e c’erano tutte le confraternite, con la propria corona di fiori, al tradizionale Corteo del primo novembre in direzione del Camposanto. Infatti, preceduti dal complesso bandistico “Mons mellis”, diretto dal maestro Giuseppe Noto, sono snodati dalla Piazza Umberto dove si erano radunati i gruppi confraternali del “Sacramento” di S. Giovanni, di “Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico”, di “Maria SS. Del Carmelo”, “di Maria SS. Dei Miracoli” e dell’Arciconfraternita della Madrice. Hanno partecipato anche il gruppo Fratres e Misericordia e la congregazione di S. Vincenzo Ferreri. Oltre alle corone dei sei sodalizi, c’era anche la corona di fiori dell’Amministrazione comunale, che è stata deposta presso il sacrario Comunale, dove l’arciprete Padre Achille Lo Manto, presente anche il sacerdote don Salvatore Falzone, con la preghiera per i defunti, l’aspersione e la benedizione finale, si è concluso il rito pomeridiano della visita al Camposanto del primo novembre 2024.