Mussomeli, borsa di studio legata alla festa di Cristo Re. Premiati due gemelli dell’Istituto “Hodierna”

MUSSOMELI – Festeggiata la solennità di Cristo Re dell’Universo, svoltasi nell’omonima parrocchia, guidata da don Liborio Franzù. Messe e processione eucaristica serale attraverso alcune vie del quartiere hanno caratterizzato la giornata liturgica, mentre la vigilia, per il canto dei vespri solenni, ha registrato la presenza del rettore del seminario don Aldo Amico con i suoi seminaristi che hanno presenziato ed animato i riti liturgici. Da sottolineare che, da quest’anno, legata alla ricorrenza, è stata prevista, ad iniziativa del signor Francesco Genco Russo, la consegna, dopo la funzione religiosa, di una borsa di studio, pari a 500 euro, destinata ad alunni meritevoli che si sono contraddistinti per impegno didattico e comportamento encomiabile. Quest’anno i premiati sono i gemelli, originari di Valledolmo, Elia e Mattia Costantino, alunni dell’Istituto “Giovanbattista Hodierna” di Mussomeli. Sono stati presentati dalla vice reggente Giovanna Milazzo, che ha letto la motivazione, e la collega Marilena Felce. Ha consegnato la borsa di studio il nipote del sig Francesco Genco Russo. La borsa di studio per volontà dello stesso sarà annuale ed è legata alla solennità di Cristo Re. Evidentemente, sono interessati gli alunni degli Istituti scolastici locali e nello specifico “Hodierna”, “Virgilio” e Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”