L’IPM di Caltanissetta in visita alla Valle dei Templi

Già all’inizio di quest’anno è stato avviato il progetto “Espressione e libertà 2.0” per i minori e i giovani dell’Istituto Penale per Minorenni di Caltanissetta grazie all’Associazione di Promozione Sociale “OIKOS”. Progetto alla sua seconda edizione, che ha visto grandi risultati già nel 2023. Il progetto nasce per permettere agli ospiti dell’IPM dei laboratori di libertà espressiva, creativa e artistica, guidati dagli operatori professionisti, una crescita umana e culturale.

Il progetto prevede anche delle “passeggiate” didattiche per i ragazzi che godono di un particolare permesso concesso dal Magistrato di Sorveglianza per uscire dal carcere e vivere in presenza ciò che già hanno conosciuto in Istituto sia a scuola sia durante le ore di laboratorio.

Il primo “appuntamento” è stata oggi, giovedì 14 novembre. Ben quattro ragazzi dell’Istituto, sotto l’occhio vigile del Vice Ispettore Alessandra Alù e dell’Agente Bartolomeo Piraneo della Polizia Penitenziaria, accompagnati dal Direttore dell’Istituto Dott.ssa Viviana Savarino, dal funzionario della professionalità pedagogica Dott.ssa Silvia Cirami, dall’assistente sociale Dott. Luciano Arcarese e capitanati dal prof. Andrea D’Amico operatore del progetto, si sono recati alla Valle dei Templi di Agrigento per visitare ciò che oggi resta della colonizzazione greca in Sicilia. Tra gli sguardi affascinati dalla bellezza dei templi e della natura circostante e il passo celere dei ragazzi per poter vedere tutto, sono affiorati diversi commenti e riflessioni sull’importanza della storia, sull’esistenza umana e sul valore di “lasciare l’impronta” per il futuro.

Tali uscite racchiudono molteplici motivi di importanza, non solo per il momento di accrescimento culturale che consente anche una condivisione di vita, ma diviene anche un’occasione di sinergia utile al trattamento educativo e, un’opportunità per riflettere sul proprio futuro. Per questo sono state programmate altre due visite nelle prossime settimane: il Castello Manfredonico di Mussomeli e Ragusa Ibla.