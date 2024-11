Italia-Argentina, Milei regala a Meloni statuetta con motosega

(Adnkronos) – Una statuetta che lo raffigura in giacca e cravatta, mentre imbraccia una motosega. È il dono che il presidente argentino Javier Milei ha fatto alla premier Giorgia Meloni, in occasione del bilaterale di ieri alla Casa Rosada di Buenos Aires. A pubblicare su Instagram una foto che ritrae i tuoi leader insieme, con la presidente del Consiglio che sorride stringendo tra le mani l'insolito regalo, è lo stesso leader 'turbo-liberista', che posta anche un altro scatto con la premier scrivendo: "Lunga vita alla libertà". La motosega -da qui il dono- è stata il simbolo della campagna elettorale che ha portato Milei alla presidenza argentina, usata per simboleggiare il 'taglio netto' alla spesa pubblica, cavallo di battaglia del programma elettorale del leader di destra. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)