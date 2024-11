Il Castello Manfredonico di Mussomeli: seconda tappa per l’IPM di Caltanissetta

Dopo la prima visita didattica del 14 novembre scorso presso la Valle dei Templi di Agrigento, visita ben riuscita con i ragazzi che si sono comportati egregiamente e con un accompagnamento d’eccellenza, venerdì 29 novembre tre ragazzi dell’IPM hanno avuto la possibilità di visitare il Castello Manfredonico di Mussomeli guidati dalle preziose spiegazioni del custode del castello, Pasquale Messina: escursione inserita nel progetto “Espressione e Libertà 2.0” dell’Associazione di Promozione Sociale “OIKOS”.

Ad accompagnare i ragazzi, che hanno ricevuto un particolare permesso dal Magistrato di sorveglianza e che anche questa volta hanno goduto del momento di libertà, la Direttrice dell’IPM la Dott.ssa Viviana Savarino, l’Ispettore Superiore Sebastiano Spanò, il Sovrintendente Nazzareno Falco, l’Assistente Sociale Dott. Luciano Arcarese, l’educatore ex art 80 O.P. il Dott. Michele Cardillo e dal Prof. Andrea D’Amico operatore del progetto nonché promotore e organizzatore della visita.

I ragazzi dell’IPM hanno “gustato” visivamente la bellezza del luogo, stupiti e ‘rapiti’ dalla bellezza del sito: per la prima volta nella loro vita, sono entrati in un castello.

Tra storia, arte, cultura, curiosità e leggende, hanno trascorso alcune ore viaggiando nel passato, riscoprendo anche il modo di vivere degli abitanti dell’epoca, dei nobili, delle guardie e delle persone che finivano in carcere o sotto tortura.

A conclusione della visita, sono stati accolti amorevolmente dal Parroco di Cristo Re in Mussomeli, Don Liborio Franzù, che li ha ospitati nei locali della parrocchia per consumare il pranzo a sacco e visitare la Chiesa; al termine della corroborante giornata, è avvenuto il rientro in Istituto.