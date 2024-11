Il 23 novembre s’inaugura a Siculiana la Mostra Museo A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini, di una famiglia, di un viaggio, di un campione

L’evento legato all’inaugurazione della mostra Museo ASTRO – Ayrton Senna è in programma per il prossimo 23 novembre, ma l’attesa sta montando in maniera spasmodica. Si, perché l’apertura della Mostra Museo A.S.T.R.O. – Ayrton Senna Testimonianze e Racconto delle Origini, non si annuncia solo come un omaggio speciale al tre volte Campione del Mondo di Formula 1 dalle origini siculianesi, ma costituisce un evento destinato ad avere una risonanza regionale, nazionale e internazionale.

L’inaugurazione si terrà a Siculiana, in Piazza Umberto I, sabato 23 novembre 2024 e la mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio 2025. L’evento di apertura prevede un programma ricco e appassionante, pensato per onorare la memoria di Ayrton Senna e per raccontare la sua straordinaria storia, le sue origini, e il percorso che lo ha portato a diventare un’icona nel mondo dello sport e non solo.

Il 23 novembre il programma prevede alle 10 la Conferenza di presentazione presso la Sala consiliare, situata nel Piazzale della Panchina Rossa. Un’introduzione ai temi e ai contenuti della mostra, con la partecipazione di relatori d’eccezione. Alle 12 Cerimonia di inaugurazione ufficiale presso la Torre dell’Orologio.

Nel pomeriggio alle 18 Talk Show presso la Sala consiliare: “Ayrton Senna, le Origini: Racconto di una famiglia, di un viaggio, di un campione”. Un’occasione unica per approfondire la figura di Senna attraverso testimonianze inedite. La Mostra è patrocinata dalla Regione Siciliana con il supporto degli Assessorati ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana e al Turismo, Sport e Spettacolo, rappresenta un viaggio nelle radici e nei valori di Ayrton Senna, esplorando il suo impatto su generazioni di appassionati e il suo legame con la terra agrigentina e siciliana.