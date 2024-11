Humanoid Origin, studio ex Mass Effect chiude prima di pubblicare un gioco

(Adnkronos) – Humanoid Origin, lo studio di sviluppo videoludico fondato da Casey Hudson, ex general manager di BioWare, ha annunciato la chiusura delle sue attività. La notizia è stata condivisa tramite un post sulla pagina LinkedIn dell'azienda. "Nonostante gli sforzi per proteggere lo studio dalle sfide più ampie del settore, un'inaspettata carenza di finanziamenti ci ha impedito di sostenere le operazioni", si legge nel post. Humanoid Origin è stato fondato da Hudson nel 2021, inizialmente con il nome di Humanoid Studios. Hudson ha avviato lo studio dopo aver lasciato una carriera ventennale in BioWare, dove ha lavorato come produttore e regista su diversi titoli di successo, tra cui Mass Effect e Star Wars: Knights of the Old Republic. Dopo aver lasciato BioWare nel 2014 per un breve periodo in Microsoft Studios, Hudson era tornato in BioWare nel 2017 per poi lasciarla definitivamente nel 2020, affermando che era tempo di "fare spazio alla prossima generazione di leader". Nel 2022, Humanoid Studios aveva annunciato il suo primo progetto, "un titolo AAA multipiattaforma incentrato su una narrativa guidata dai personaggi in un universo fantascientifico completamente nuovo". A parte alcuni concept art sul sito web dello studio, si sapeva ben poco del gioco. La chiusura di Humanoid Origin è solo l'ultimo dato di un secondo anno consecutivo di devastanti licenziamenti e chiusure che hanno colpito l'industria dei videogiochi. Secondo conteggi non ufficiali, oltre 23.000 posti di lavoro sono andati persi negli ultimi due anni, con il 2024 che ha visto la chiusura di studi come Arkane Austin, Tango Gameworks e Firewalk Studios. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)