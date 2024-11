Femminicidio: 82enne trovata morta in casa, arrestato il marito 93enne

Il fenomeno del femminicidio non sembra conoscere tregua e non sembra risparmiare fasce di età piuttosto avanti negli anni. In queste ultime ore si ha notizia di una donna di 82 anni ritrovata uccisa in casa da un uomo di 93. Il nuovo femminicidio, secondo quanto riporta Ansa, s’è consumato a Terracina, in provincia di Latina. Qui un uomo di 93 anni, Otello De Castris, ha ucciso sua moglie di 82 anni.

I due coniugi, originari di Colleferro, si trovavano insieme in un’abitazione in una seconda casa utilizzata solitamente per le vacanze, dove si erano recati dato che l’anziano, recentemente operato, aveva scelto di trascorrere lì la sua convalescenza. Ad allarmare le forze dell’ordine, intorno alle 8:30 di oggi, è stata la figlia della coppia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri , i quali sono rinvenuto nella stanza da letto, disteso sul pavimento, il corpo senza vita della donna, che presentava dei graffi sul collo. Dopo i rilievi tecnici del personale specializzato del nucleo investigativo di Latina, oltre al sopralluogo del medico legale di turno, il novantatreenne è stato dichiarato in arresto per omicidio aggravato della moglie. Come disposto dall’autorità giudiziaria, nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia sulla salma.