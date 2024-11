Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, Samuele Cassibba chiude con successo di classe e podio

Samuele Cassibba, ha chiuso la stagione delle cronoscalate con un meritato piazzamento d’onore sul tracciato di 6.400 km nonostante le condizioni metereologiche particolarmente impegnative, che hanno trasformato la 25^ edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo in un vero banco di prova per i partecipanti. Nell’ultimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e Campionato Siciliano, la gara si è rivelata una sfida estrema per tutti i piloti.

Il portacolori della Scuderia Ateneo, ha ottenuto il 2° posto assoluto ed il primo di Classe nella 2 litri, distinguendosi nonostante le numerose difficoltà. Nella gara etnea il pilota ha registrato un tempo di 3’33.51 nella prima manche, risultata poi decisiva per l’assegnazione dei premi a causa della sospensione di gara 2 per le condizioni metereologiche unita alla stessa motivazione che aveva portato la competizione al rinvio causato dalla caduta di sabbia vulcanica.

“È stata una gara dalle condizioni anomale, dove trovare il giusto setup non era semplice” – ha commentato Cassibba dopo gara – “Nonostante abbiamo avuto a disposizione solo una manche, sono davvero soddisfatto del risultato ottenuto: il team ha lavorato duramente per adattarsi a queste difficoltà, e siamo riusciti a portare a casa un podio importante”.