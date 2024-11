Catania. Chiede aiuto dopo essere stata colpita al volto dal compagno, l’intervento della Polizia

L’ennesima violenza contro un donna, proprio nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata interrotta a Catania dalla polizia, intervenuta dopo che che un 31enne ha aggredito per futili motivi la convivente. A chiedere aiuto è stata la vittima. Ai poliziotti della squadra Volanti della Questura, intervenuti in un’abitazione del centro storico, la donna, esasperata dai continui soprusi subiti, ha raccontato la frequente violenza fisica e verbale esercitata dal compagno, la cui possessività le impediva ogni relazione sociale fino a costringerla ad allontanarsi dagli amici e dalla famiglia di origine. A scatenare ieri pomeriggio la rabbia del compagno è stata una foto contenuta nel cellulare della compagna che la ritraeva in un raro momento di spensieratezza. Il 31enne gliel’ha strappato di mano e l’ha colpita al volto danneggiandole gli occhiali da vista. Gli agenti hanno trasmesso gli atti alla Procura e attivato la procedura prevista in caso di ‘codice rosso’.