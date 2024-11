Campofranco. Il Sindaco emana ordinanza a tutela dei cittadini affetti da favismo

CAMPOFRANCO. Il Sindaco Rosario Nuara ha emanato un’ordinanza per proteggere i residenti affetti da deficit di G6PD, una condizione genetica che può provocare gravi crisi emolitiche a contatto con alcune tipologie di legumi.

I provvedimenti principali sono:

– Divieto di coltivazione di fave, piselli, ceci, fagioli, lenticchie e legumi similari entro 250 metri dal centro abitato

– Obbligo per gli agricoltori di esporre cartelli informativi nei terreni dove si coltivano legumi

– Divieto di commercializzazione allo stato sfuso di questi legumi in un raggio di 250 metri dal centro

– Consentita la vendita solo di legumi preconfezionati, con apposita segnaletica

L’ordinanza nasce dalla necessità di prevenire rischi per i cittadini affetti da questa condizione genetica, in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta. Chiunque non rispetterà l’ordinanza potrà incorrere in sanzioni amministrative e penali.