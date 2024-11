Caltanissetta. Viadotto San Giuliano, la Lega al consigliere Gambino: “Sue dichiarazioni false e allarmanti”

La Lega della provincia di Caltanissetta risponde al consigliere Roberto Gambino in merito alle sue dichiarazioni circa il viadotto San Giuliano e al definanziamento destinato alla sua ricostruzione.

“Apprendiamo con stupore e sconcerto le recenti dichiarazioni del Consigliere comunale Roberto Gambino, che sembra ancora una volta dimostrarsi più interessato alla propria visibilità politica che al bene della comunità. Il Consigliere Comunale Gambino, forse ancora inaridito nell’accettare la sconfitta elettorale, ha diffuso notizie prive di ogni fondamento riguardo la presunta cancellazione del finanziamento da 72 milioni di euro destinato alla ricostruzione del viadotto San Giuliano sulla SS 640. È stato doveroso da parte del nostro Commissario Regionale, Senatore Ninò Germanà, chiarire che il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha smentito categoricamente le affermazioni del Consigliere Comunale Gambino, confermando che il rifacimento del viadotto San Giuliano è pienamente previsto e finanziato.

Non solo, il Ministero ha ribadito la centralità di questo progetto per garantire collegamenti sicuri ed efficienti tra Caltanissetta e l’autostrada A19 e la S.S. 640. Il comportamento del Consigliere Comunale Gambino è preoccupante. Invece di sostenere e concentrarsi su iniziative che migliorino il territorio, preferisce alimentare paure infondate tra i cittadini, il tutto forse per ritagliarsi un effimero spazio mediatico? Non è la prima volta che il Consigliere Comunale Gambino tenta di presentarsi come il “primo della classe”, pontificando su questioni di cui non ha evidentemente padronanza o finendo, come in questo caso, smentito dai fatti. Ricordiamo al Consigliere Comunale Gambino che la campagna elettorale è terminata da tempo. È ora che si concentri sul suo ruolo in modo costruttivo, lavorando per il bene comune, invece di inseguire la sua ossessione contro Salvini e Lega solo per partito preso. Invitiamo il Consigliere Comunale Gambino a riflettere sul suo operato e a porre fine a questa politica dell’allarmismo che non fa altro che danneggiare la serenità dei cittadini e di chi ogni mattina percorrerà quella strada in entrata e in uscita.

La verità non ha bisogno di propaganda. I fatti parlano chiaro fortunatamente. Un’ultima riflessione vorremmo porre allo stesso Consigliere Comunale Gambino: come si sentirebbe ad essere attaccato da altri personaggi politici su notizie non solo false, ma contrastanti con la realtà e prive di ogni fondamento, solo per partito preso con l’unico intento di attivare, ingiustamente, odio e rancore nei confronti di chi non ha colpa alcuna e come in questo caso addirittura si prodiga per il benessere dei Cittadini? Se l’azione fosse dettata da una fake news ricevuta dallo stesso Consigliere Comunale Gambino è cosa grave che si esca con un comunicato senza accertarsi della veridicità della notizia! Se l’azione fosse fatta con altri intenti invece è un comportamento a dir poco ignobile! Ma in entrambi i casi, da persona educata qual è, pensiamo sia doveroso porgere le scuse al Vice Premier che lavora alacremente per la nostra Regione e alla città di Caltanissetta e l’intera provincia, informando la popolazione dell’abbaglio preso. Sapere chiedere scusa è da donne e uomini di sani principi, ammettere di avere sbagliato riconosce dignità a chi compie l’azione… siamo certi che lo farà.”