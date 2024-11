Caltanissetta. Studi Casanova, storie di pazienti con bisogni speciali: quando l’empatia incontra l’innovazione

In un contesto dove i servizi odontoiatrici per pazienti con disturbi dello spettro autistico e disabilità psicofisiche sono spesso insufficienti, Studi Casanova srl emerge come una realtà rara e per certi versi preziosa. Si distingue per offrire molto di più di semplici cure odontoiatriche. Situati in Sicilia, nel cuore di un territorio che fatica a offrire supporto adeguato, Studi Casanova si è affermato come punto di riferimento per le famiglie che necessitano non solo di cure dentali all’avanguardia per i loro figli con disturbo dello spettro autistico, ma anche di un approccio umano e profondamente empatico. E le storie che racconta, che narra dei piccoli successi ottenuti dai loro pazienti sono pregne di umanità.

La sfida, come raccontano i dottori Renata, Giovanni e Salvatore Casanova, non è solo tecnica: “Lavorare con pazienti, e famiglie, che affrontano difficoltà così specifiche richiede tempo, pazienza e dedizione in un ambiente che li metta a proprio agio. La nostra missione è abbattere la paura del dentista e offrire trattamenti che rispettino le esigenze individuali di ogni piccolo paziente”.

Ogni incontro è progettato per costruire fiducia, anche attraverso sedute che si concentrano esclusivamente sulla familiarizzazione con l’ambiente e il personale. La pazienza è fondamentale , così come la capacità di adattarsi al ritmo del paziente. Un approccio che poi fa la differenza.

“A volte, nel descrivere il nostro modo di essere, mi sento come se volessi descrivere la quadratura del cerchio – afferma il dott. Salvatore Casanova-. Da un lato gestiamo una struttura di una dimensione atta a poter erogare tutte le prestazioni di cui necessitano i piccoli pazienti, con tutte le attrezzature e la tecnologia all’altezza. Contemporaneamente formiamo e manteniamo allo stato dell’arte, anche della dedizione e della motivazione, i nostri specialisti che ruotano, insieme a noi, nei nostri tre centri – spiega ancora -. Dall’altro lato, a fronte di questa organizzazione complessa di pluralità necessarie, si deve mantenere un approccio empatico, individuale con ciascun paziente e con la sua realtà, anche familiare. Uno per uno. Ogni singolo caso con la propria individualità. È un cerchio che, con impegno quotidiano, riusciamo a far quadrare. Si tratta di una quadratura difficile, per nulla scontata, sia nel privato che nel pubblico”.

Le attrezzature utilizzate si avvalgono delle tecnologie più avanzate nel campo odontoiatrico, sviluppate sia per migliorare l’efficacia dei trattamenti, sia la loro tollerabilità. Infatti, la diagnosi della carie viene effettuata con telecamera a fluorescenza che permette di evitare strumenti invasivi e appuntiti, riducendo il disagio. La diagnosi e le cure vengono messe in atto da pedodontisti, ovvero odontoiatri pediatrici, specialisti. Le impronte digitali 3D, si ottengono con una telecamera tridimensionale che eliminano la necessità di rilevare impronte con materiali fastidiosi. Mentre, la radiologia Digitale, inclusa la Tac Cone Beam e le Radiografie panoramiche a bassa esposizione, consente diagnosi al massimo del dettaglio e in totale sicurezza. L’uso del Microscopio operatorio e della chirurgia Piezoelettrica, inoltre, garantisce precisione nei trattamenti chirurgici e conservativi, con una rapida guarigione grazie all’uso del Laser, anche nei casi più complessi. La Elettromiografia di superficie con elettrodi adesivi serve a valutare la funzione dei muscoli della bocca e la loro influenza sui denti e sulla postura. L’anestesia locale è computerizzata, senza ago o punture.

I dottori Casanova hanno acquistato solida esperienza ospedaliera a New York e a Città del Messico nel campo della chirurgia odontoiatrica pediatrica rivolta a pazienti autistici e non collaboranti, anche affetti da paralisi spastica.

Per i pazienti non collaboranti il team utilizza tecniche di sedazione cosciente, che spaziano dal Protossido d’Azoto in mascherina fino alla sedazione cosciente farmacologica intravenosa, gestite da Renata, Odontoiatra sedazionista con formazione specifica universitaria in Italia e all’Estero.

Ogni paziente è una storia, e ogni storia racconta l’importanza di un approccio personalizzato.

Marco, nome di fantasia per proteggere la privacy, un bambino di sei anni con disturbi dello spettro autistico, non tollerava neanche il rumore degli strumenti odontoiatrici. Grazie a un percorso graduale e ludico, fatto di schermi interattivi, giochi e sedute di sola familiarizzazione, Marco ha superato la sua paura. Oggi sorride mentre riceve le cure necessarie.

Anche per Sara, nome di fantasia per proteggere la privacy, è stato un successo. Adolescente con disabilità motoria complessa ha potuto ricevere trattamenti chirurgici orali avanzati grazie alla combinazione di tecnologie moderne e un ambiente inclusivo. “Non è solo il risultato che conta” – racconta la mamma di Sara -, ma anche il modo in cui hanno fatto sentire accolti e compresi”.

È stato un traguardo anche per Francesca, nome di fantasia per proteggere la privacy, affetta da una psicopatologia grave a seguito di cerebropatia infantile: “Lei prima non si faceva toccare da alcun medico – spiega la mamma di Francesca -, gridava e scalciava. È stato possibile curarla in sedazione e adesso non grida neanche più. Si fa visitare senza problemi”.

Storie di vita e di successo quelle di Studi Casanova, il cui impegno per la comunità si erge su pilastri di sinergia e cooperazione. Infatti, collaborano con l’Impresa Sociale I Bambini delle Fate, che sostengono attivamente, e con la Cooperativa Consenso di Caltanissetta. I Bambini delle Fate supporta progetti d’inclusione per ragazzi con autismo e disabilità in tutta Italia. La partnership permette di offrire alle famiglie un sostegno più ampio, colmando le lacune di un sistema spesso carente. Anche di approccio umano. La collaborazione con la Cooperativa Consenso parte dalla condivisione dei valori: promuovere il benessere generale e l’integrazione sociale attraverso un approccio olistico personalizzato. Mediante il progetto Casa si impegnano nella realizzazione di un approccio multidisciplinare per garantire ai soggetti coinvolti una qualità di vita ottimale.

“Non è solo questione di tecnologia – sottolineano i dottori Casanova -, ma di creare un luogo dove ogni paziente, indipendentemente dalle sue difficoltà, possa sentirsi al sicuro e valorizzato. Il nostro approccio è globale – continuano-, dalla bocca, ai denti e alle funzioni collegate come la respirazione, la deglutizione, la pronuncia, e la postura, che può essere influenzata dalla cattiva chiusura dei denti; da qui la attitudine scoliotica, passo fondamentale per la prevenzione della scoliosi”.

Questo e’ solo l’inizio di un dialogo che gli Studi Casanova vogliono instaurare con la comunita’. Nei prossimi mesi, saranno condivise nuove storie, consigli pratici per le famiglie e approfondimenti su trattamenti innovativi. La promessa e’ quella di continuare a unire eccellenza professionale ed empatia, per regalare un sorriso.

Una risposta, mai spersonalizzante, ai bisogni del territorio

Contatti e approfondimenti