Caltanissetta, rubano 500 e dopo inseguimento si schiantano in autostrada: auto a fuoco e ladri in fuga

Rubano un’auto a Caltanissetta, ma vengono intercettati in autostrada e la folle corsa finisce in un guardrail nelle vicinanze dello svincolo per Catenanuova con l’incendio della stessa auto che aveva rubato. Questa la movimentata dinamica di un furto d’auto consumato nella notte a Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i ladri hanno preso di mira una Fiat 500 posteggiata in una traversa di viale della Regione. Tuttavia, l’auto era dotata di sistema di rilevamento satellitare e questo ha permesso alla Polizia di individuarne gli spostamenti.

E’ stato così che la Polizia stradale ha potuto mettersi in brevissimo tempo sulle tracce del ladro. Ne è nato un rocambolesco inseguimento che s’è concluso nei pressi di Catenanuova: qui la Fiat 500 ha impattato su un guardrail prendendo fuoco.

I ladri, usciti dall’abitacolo della macchina, sono nel frattempo riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce.