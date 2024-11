Caltanissetta. Le giovani danzatrici Francesca Marchese e Silvia Polizzi selezionate per importanti produzioni artistiche: “Lo Schiaccianoci” e “Il lago dei cigni”

Sarà una straordinaria opportunità formativa e professionale quella che vivranno, nei prossimi mesi, due giovanissime danzatrici della Scuola di danza “Tersicore” diretta da Olga Giliberto.

Francesca Marchese e Silvia Polizzi, rispettivamente di 15 anni e 14 anni, spronate dalla loro insegnante, hanno partecipato a due selezioni per piccoli danzatori che saranno chiamati in importanti produzioni artistiche in Sicilia.

Francesca Marchese, avvicinatasi agli studi coreutici a 13 anni, è stata selezionata dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo per la produzione “Lo schiaccianoci” programmata nel calendario della stagione artistica 2024/2025 dal 14 al 22 dicembre 2024; Silvia Polizzi, al suo 5° anno di studi presso la scuola Tersicore, è stata, invece, scelta per la produzione del balletto “Il lago dei cigni” nella compagnia “Romae Capital Ballet” con avvio della stagione previsto per il febbraio 2025.

Si dice immensamente soddisfatta Olga Giliberto che, giunta al suo 41esimo anno di attività, con la stessa passione e medesima grinta continua, instancabilmente, a formare giovani professionisti e ad avvicinare al nobile mondo della danza ragazzi e ragazze, di diverse età, pronti ad iniziare un

nuovo anno accademico, certamente, ricco di soddisfazioni, di opportunità formative e di nuove esperienze di crescita e perfezionamento.