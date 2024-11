Caltanissetta. La 15enne Ilray Alaimo conquista il pubblico all’evento “Sicilia Voci e Culture” in Belgio

Una serata all’insegna di forti emozioni quella vissuta dalla giovane Ilary Alaimo lo scorso 2 novembre, che con la sua voce ha conquistato e incantato il pubblico all’evento “Sicilia Voci e Culture” in Belgio.

Quindici anni, di Montedoro, Ilary Alaimo, allieva all’accademia di canto nissena “Sol Academy” di Alessandra Alessi ha raccolto una grande sfida fatta di talento e di maturità esibendosi nel suo primo concerto su un palco che le ha regalato anche una standing ovation da parte del pubblico.

Con diciotto brani in repertorio e una voce grintosa e siciliana che ha fatto palpitare i cuori dei presenti, Ilary Alaimo ha superato l’ansia e la paura tipiche di una prima esibizione mostrando non solo entusiasmo ma anche grande professionalità.

E la talentuosa Ilary si è dichiarata felice di questo suo debutto: “Sono stati così accoglienti, partecipi e ospitali che sono riuscita a superare l’ostacolo della timidezza e mi sono data completamente al pubblico.”

Tra i brani presentati da Ilary, a cui ha lavorato da mesi insieme alla sua Vocal Coach Alessandra Alessi, grandi nomi della musica italiana come Mina, Giorgia, Battisti; ha cantato anche “Caruso”, “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla; poi ancora brani in inglese e in siciliano come “Cocciu d’amuri” di Lello Analfino. Infine ha reso omaggio alla terra che l’ha ospitata con “Voilà” e “Je suis malade”.

“Sono contenta che Ilary abbia potuto vivere quest’esperienza così bella – afferma Alessandra Alessi –. È stata non solo dal punto di vista professionale sicuramente una nota importante sul curriculum di Ilary, ma anche da punto di vista personale perché sentirle dire di avere superato la timidezza e di aver vissuto il palco con entusiasmo in questo modo, così sereno nei confronti del pubblico, non ha confronti.”

L’evento “Sicilia Voci e Culture” è alla sua prima edizione e si è svolto al Teatro Trianon di Liegi, in Belgio. Dedicata alla cultura siciliana, la serata è stata animata da Lorenzo Ponzo – Radio Hitalia –, e dalla finalista Miss Belgio Gladys Palermo, già Miss Namur.

Organizzato dalle associazioni Italiani del Belgio Uniti più Forti, L’aquiloni asbl, ha avuto il sostegno degli assessorati alla Cultura e alla Istruzione Pubblica della città di Liegi rappresentati da Mr. Jean Pierre Hupkens, Mr. M. Mehmey Aydogdu.

In questo suo primo grande successo Ilary, con coraggio e con determinazione, spinta dall’infinito amore per la musica ha saputo affrontare una grande sfida, prova che con impegno e passione i sogni possano essere realizzati.