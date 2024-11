Caltanissetta. Il 17 novembre al via la 25^ edizione della Stagione Teatrale Popolare “Domenica pomeriggio a teatro” dello Stabile Nisseno

CALTANISSETTA. Domenica 17 Novembre ore 18 al Teatro Oasi della Cultura parte la 25^ edizione della Stagione Teatrale Popolare “Domenica Pomeriggio a Teatro”, al cui interno avrà luogo la 10^ edizione del Premio Teatrale Nazionale “Michele Abbate”.

Stagione e Premio tanto amati dal pubblico nisseno e della Provincia nissena. Sono 25 anni che in maniera ininterrotta il Teatro Stabile Nisseno organizza la Stagione domenicale di Teatro popolare che tanto ha appassionato il pubblico nisseno e dei dintorni, sempre con la Direzione artistica di Giuseppe Speciale che si avvale della collaborazione organizzativa dei colleghi della Compagnia che ogni anno porta in tournée gli attori nisseni per circa 90 date.

La 25 edizione di “Domenica pomeriggio a Teatro” gode del Patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dell’ARS, della UILT e della Pro Loco. Quest’anno la stagione si aprirà con il Teatro Stabile Nisseno (domenica 17 novembre, ore 18.00) che porterà in scena un classico sempreverde della commedia popolare siciliana “GATTA CI COVA”, commedia super premiata quest’estate in tre concorsi teatrali regionali.

Questi gli altri appuntamenti:

Domenica 1 Dicembre 2024 – ore 18.00ASS. CULTURALE TEATRALE A. MUSCO di Riesi“CU SITI,CHI VULITI LI PURTASTIVU I SORDI?”di Guglielmo Gallè – regia Guglielmo Gallè

Domenica 5 Gennaio 2025 – ore 18.00LA BOTTEGA DEL SORRISO di Cittanova (Reggio C.)“NA MUGGHIERI FEMMINISTA” di Francesco Rizzoregia Francesco Rizzo

Domenica 12 Gennaio 2025 – ore 18.00GLI AMICI DEL TEATRO di Chiaramonte Gulfi“NON TI PAGO” di Eduardo De Filipporegia Vito Cultrera

Domenica 19 Gennaio 2025 – ore 18.00TEATRO STABILE NISSENO“2 MARITI X 2 COZZE” di Giuseppe Specialeregia Giovanni Speciale

Domenica 2 Febbraio 2025 – ore 18.00TEATRO STABILE AUGUSTA“LA ROBA” da Giovanni Vergaregia Mauro Italia

Domenica 9 Febbraio 2025 – ore 18.00COMPAGNIA TEATRALE KRIMISA di Cirò Marina (KT)“I MENECMI” da Tito Maccio Plautoadattamento e regia Giovanni Malena

Domenica 23 Febbraio 2025 – ore 18.00TEATRO STABILE ACIREALE“SICILIA STUPOR MUNDI” di Carmelo R. Cannavò, regia Carmelo R. Cannavò

Domenica 9 Marzo 2025 – ore 18.00THEATRE TURNINGS di Milano“ANCORA RIMINI” di Sara Santucciregia Luca Villa

Domenica 16 Marzo 2025 – ore 18.00 PICCOLO TEATRO di Alcamo “NELLA BUONA E NELLA CATTIVA SORTE”di Franco Regina – regia Franco Regina

Domenica 30 Marzo 2025 – ore 18.00 COMPAGNIA TEATRALE STABILE MELA di Avellino “DITEGLI SEMPRE DI SI” di Eduardo De Filippo, regia Riccardo D’Avanzo

Domenica 6 Aprile 2025 – ore 18.00 TEATRO HERCULES di Catanzaro “SISTER ??…AZZ!!!” di Mattia Procopioregia Piero Procopio

Domenica 4 Maggio 2025 – ore 18.00COMPAGNIA DEI TEATRANTI di Bisceglie (Barletta A.T.)“TATA MATILDA” di Maria G. Pagnottaregia Enzo Matichecchia

Domenica 11 Maggio 2025 – ore 18.00BLUE IN THE FACE di Civitavecchia“IL FIDANZATO DI LUI” di Enrico Maria Falconiregia Enrico Maria Falconi

Domenica 25 Maggio 2025 – ore 18.00TEATRO STABILE ACIREALE e COMP. TEATRALE JONICA“RINALDO IN CAMPO” MUSICAL di Garinei e Giovannini, regia Carmelo R. Cannavò

Info: 393 9493811 – 351 7888512LIVETICKETSi accettano Bonus insegnanti e studenti.