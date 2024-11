Caltanissetta. Il 10 novembre si conclude all’Hotel San Michele il Sicily Mineral Show con la 46^ Mostra del Minerale e del Fossile

CALTANISSETTA. Si intitola Sicily Mineral Show la 46° edizione della Borsa e scambio del minerale e del fossile che si svolge a Caltanissetta fino a domenica 10 novembre presso l’Hotel S. Michele. La civiltà mineraria della Sicilia centrale rivive in questa manifestazione capace di integrare momenti di esposizione e scambio, con altri di riflessione e progettualità diventando punto di riferimento per l’Italia meridionale.

Quest’anno una sezione speciale dei lavori è dedicata alla Sardegna capace di costruire una politica di valorizzazione del territorio, con un Parco Geominerario Storico e Ambientale che da anni è un attrattore importante del turismo di qualità, riconvertendo siti e impianti minerari di archeologia industriale e promuovendo nuova occupazione giovanile con nuove professionalità.

Lo scorso 8 novembre s’è svolto il il Convegno “Sardegna mineraria, mineralogica, speleologica” con l’introduzione dell’ing. Michele Brescia, Presidente dell’Associazione Mineralogica, paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia, promotrice della manifestazione, e relatori come il geologo Roberto Rizzo (“Il patrimonio mineralogico identitario delle miniere della Sardegna”), il ricercatore Andrea Gamboni (“I minerali della Gallura”), Angelo Naseddu, presidente della Federazione Speleologica Sarda (“Grotte di miniera-un giacimento culturale da studiare”).

Nel corso dei lavori c’è stata anche la proiezione del film di Tullio Bernabei “Grotte di miniera, dentro gli archivi del tempo”. Notevoli anche le mostre tematiche presenti nella manifestazione come “Sulcis: we work the black seam” (fotografica) e “Canicassè”, “I minerali della Sardegna” e “Collezione Mineralogica Sarda Antonio Manunta” con campioni di minerali rari provenienti anche da collezioni private.

Sabato 9 novembre s’è svolto un corso di fotografia, a cura di Roberto Appiani “Fotografare la Natura-Dal paesaggio al micro-minerale…una meravigliosa avventura”, mentre il gemmologo Francesco Protopapas ha parlato di “Archeogemmologia: storia di pietre, uomini, inganni”.

Molto apprezzato l’incontro musicale “La musica colore dello zolfo” con il M° Mario Ferrara alla chitarra e Giovanna Caruana voce e armonica. L’evento, che domenica 10 novembre è visitabile fino alle 21, è organizzato dall’Associazione Mineralogica Paleontologica e della Cultura della Solfara di Sicilia, dal Comune di Caltanissetta, con il patrocinio dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, la collaborazione dell’AMI (Associazione Micromineralogica Italiana) e la partecipazione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, della Federazione Speleologica Sarda e dell’Associazione Mineralogica Domusnovas.