Caltanissetta, approvata dall’ARS la stabilizzazione di 50 precari della Camera di Commercio. Michele Mancuso(FI): “Certezze e giusto riconoscimento per i lavoratori”

“Dopo tanti anni grazie al Governo del presidente Schifani e all’impegno dell’assessore Tamajo portiamo a casa la stabilizzazione di cinquanta unità di personale precario della Camera di Commercio di Caltanissetta.” Lo dichiara l’onorevole Michele Mancuso, deputato regionale di Forza Italia, in merito alla norma approvata all’interno delle variazioni del bilancio regionale dall’ARS, che consente alle Camere di Commercio di stabilizzare i lavoratori già inseriti nell’elenco regionale.

L’onorevole Mancuso continua sottolineando come l’intervento di stabilizzazione in favore dell’ente camerale nisseno rappresenti una risposta concreta al ruolo che riveste e garantisce per l’ulteriore miglioramento dei servizi alle imprese del territorio.

“È un importante risultato per la città e per tutto il territorio provinciale – afferma l’onorevole Mancuso –, che conferma l’attenzione e l’impegno concreto del Governo regionale nei confronti di un problema complesso che da anni poneva in una situazione preoccupante quei lavoratori che oggi possono avere certezze sul proprio futuro e ricevere il giusto riconoscimento del proprio operato.”