Asp Caltanissetta. A Gela avviati i lavori per la Casa di Comunità e installati nuove e più avanzate apparecchiature sanitarie

A Gela sono stati avviati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità con un investimento di 1.650.000 euro che si prevede sarà pronta per Novembre 2025. La nuova struttura avrà sede nei locali dell’ex Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, rappresentando un significativo passo nel potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio gelese.

Anche la città di Gela potrà contare su questo nuovo modello organizzativo che rende l’assistenza sanitaria territoriale più inclusiva e vicina ai soggetti fragili e ai pazienti cronici oltre a svolgere un ruolo di orientamento per i cittadini che cercano risposte adeguate alle esigenze sanitarie o socio-sanitarie. In progressione anche il piano di ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie che ha visto un investimento di 6.550.863,20 euro su Gela per la sostituzione delle tecnologie obsolete o fuori uso con tecnologie nuove e più avanzate.

Sono già stati sostituiti e installati i nuovi Ecotomografi Multidisciplinari, 2 al Poliambulatorio e 1 al Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele dal valore di 29.585 € ciascuno. È operativo, altresì, il nuovo Mammografo presso la Radiologia dell’Ospedale dal valore di 281.820 €, un macchinario più avanzato per la diagnosi precoce delle forme tumorali.

È stata, inoltre, prevista l’installazione di 2 nuovi Acceleratori Lineari presso la Radioterapia dell’Ospedale con un investimento di 2.368.752 € ciascuno, di cui uno già funzionante dallo scorso 18 Settembre mentre il secondo andrà installato entro il 2025.

Si prevede, infine, entro l’anno in corso, l’installazione di un nuovo Tomagrafo Risonanza Magnetica dal valore di 990.640 € e di 2 Sistemi Radiologici Fissi dal costo di 262.123,10 € per un significativo rinnovamento tecnologico della Radiologia del nosocomio gelese.