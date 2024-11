Andrea Ceccherini e Josè Maria Aznar a confronto con 300 giovani

(Adnkronos) – E' stato Josè Maria Aznar – già premier spagnolo per due volte – l’ospite di Andrea Ceccherini, presidente di Progetto Città, in occasione di un appuntamento del ciclo d’incontri dell'associazione Progetto Città, che si è tenuto a Firenze. Aznar e Ceccherini hanno incontrato circa trecento giovani provenienti dalle scuole superiori di tutta Italia e dialogato con loro, con la moderazione del giornalista Oliviero Bergamini, capo della redazione esteri del Tg1 e già corrispondente dagli Usa per la Rai. Tra i temi sul tavolo, l’Europa, i rapporti Europa-Usa anche alla luce della nuova presidenza Trump, il suo doppio mandato come primo ministro della Spagna e della ricetta della crescita spagnola sotto la sua presidenza. Infine non sono mancante domande del suo rapporto con l’Italia ed, in particolare, con Silvio Berlusconi, oltre che al suo attuale incarico nel board di Newscorp di Rupert Murdoch. Numerose le domande degli studenti in platea che si sono confrontati con l’ospite della serata in un vero e proprio ping-pong di domande e risposte che hanno reso l’incontro vivace e partecipato. Il presidente Aznar che non si è sottratto a nessuna risposta, rispondendo anche alle domande più insidiose arrivate dagli degli studenti. Il risultato è stato un dibattito franco ed aperto, in gradi di rappresentare un passo importante nel coinvolgimento dei giovani nella società di oggi, sempre più come attori protagonisti del futuro. Progetto Città – associazione nata nel 1995 – ha come obiettivo riavvicinare un numero sempre maggiore di giovani ad un impegno civile e sociale, contribuendo a a formare una nuova classe dirigente. Questo è l'ambizioso obiettivo che Progetto Città ha messo al centro della propria attività, ha ricordato il presidente Ceccherini: coinvolgere le giovani generazioni, grazie al confronto – alla pari, come nello stile dell’associazione – con i protagonisti ai massimi livelli di tutti i settori, sia italiani che internazionali. Progetto Città ha organizzato e promosso, nel corso degli anni, una serie di incontri e corsi di formazione aperti ai giovani, con la partecipazione dei più illustri esponenti del mondo politico, istituzionale, del giornalismo e dei media, del mondo economico e finanziario, dell'impresa e della società civile. Al termine dell’incontro si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Progetto Città 2024, riconoscimento che ha fra i suoi tratti caratteristici il concetto del dialogo, parola che Progetto Città ha scelto come punto di riferimento nel conferimento del premio. Nel consegnare il Premio Andrea Ceccherini ha tenuto a sottolineare che "questo riconoscimento è stato assegnato a Josè Maria Aznar, presidente del governo spagnolo dal 1996 al 2004, per aver saputo intessere e mantenere un dialogo costante con i giovani, cercando – sia durante il proprio mandato istituzionale, che successivamente – di rendersi comprensibile loro, di spiegare il senso delle scelte, di appassionarli ai fatti pubblici, per tenerli dentro e non fuori la comunità". Nel ricevere il Premio il Presidente José Maria Aznar ha dichiarato: "Voglio ringraziare Progetto Città per l’invito. Sono davvero felice di essere qui a Firenze e di poter partecipare a questo evento con tutti voi". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)