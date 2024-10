Sindaco di Mussomeli chiede convocazione conferenza dei sindaci per argomenti in campo sanitario

MUSSOMELI – Il primo cittadino Giuseppe Catania ha chiesto lal suo collega di Caltanissetta , in qualità di presidente, la conferenza dei sindaci per trattare argomenti in campo sanitario. Lo ha fatto, in quanto – come si legge nella ruichiesta – “in considerazione del fatto che dall’insediamento della nuova direzione (avvenuta ormai in data 1 febbraio scorso), completata peraltro di recente con la nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, nessun incontro è stato realizzato o calendarizzato con un organo estremamente importante come è la conferenza dei Sindaci. Appare, inoltre, quanto mai opportuno, a mio avviso cosi come previsto dalle prerogative della conferenza: Da un lato verificare che vi sia coerenza tra gli atti di programmazione, a suo tempo approvati dalla Regione Siciliana ed il piano attuativo posto in essere dalla nuova governance dell’ASP di Caltanissetta : Dall’altro comprendere nel dettaglio quali siano le prospettive relative alla revisione della rete ospedaliera attualmente esistente in provincia atteso che presso l’Assessorato Regionale della Salute è stato recentemente costituito il tavolo tecnico per la predisposizione della proposta di rimodulazione della rete ospedaliera e che l’ASP di Caltanissetta esprime un componente in tale tavolo”. Sono questi i punti da inserire all’ordine del giorno per la trattazione: P.O. M.I. Longo di Mussomeli: Stato di attuazione della rete ospedaliera in corso; Servizi Territoriali Distretto di Mussomeli: criticità e carenze; Delucidazione Piano Operativo di governo e di recupero delle liste di attesa anno 2024; Prospettive rimodulazione della rete ospedaliera ASP di Caltanissetta.