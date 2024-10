Sicilia travolta dalla pioggia. Allagamenti e disagi alla viabilità, a Caltanissetta isolato il Borgo Santa Rita: l’intervento delle ruspe libera la strada

Il maltempo che si è abbattuto nella giornata di ieri in Sicilia, regione che da mesi lotta contro l’emergenza siccità, ha provocato danni e allagamenti in diverse città e province.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso automobilisti in difficoltà, rimasti intrappolati nelle proprie vetture a cause delle strade che si sono trasformate in corsi d’acqua, liberato le strade da fanghiglia e detriti, evacuato abitazioni. Sono stati dirottati voli, chiuse diverse strade, sospesa la circolazione ferroviaria in alcuni tratti. Attivata anche la Protezione Civile.

A Caltanissetta si sono verificati allagamenti, tra i quali uno ha interessato anche l’ospedale Sant’Elia, e molti disagi alla viabilità a causa di fango e detriti sulle strade. Il Borgo Santa Rita è rimasto isolato poiché la strada che collega la Strada Provinciale Caltanissetta-Delia al Borgo Santa Rita era invasa da accumuli di fango. Gli abitanti della zona, tra cui Salvatore Spinello, figlio di Maurizio Spinello, proprietario del Forno Santa Rita, azienda che fornisce pane a diversi punti commerciali di Caltanissetta, si sono subito attivati chiedendo interventi immediati. E per far fronte all’emergenza, dall’Ufficio Tecnico del Comune di Caltanissetta, è stata inviata una ruspa, al lavoro anche questa mattina, che ha liberato la strada. Danni e allagamenti si sono verificati anche a Gela, Riesi e Sommatino.

A Licata, nell’Agrigentino, è esondato il fiume Salso e i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone, una arrampicata sul tetto di un’abitazione e l’altra sul tetto di un’autovettura; in via Etnea, a Catania, la strada trasformatasi come un fiume in piena ha travolto un motociclista, tratto in salvo da Angela, giovane barista nigeriana, che ha sfidato la corrente – come si vede dal video diffuso sui social – per raggiungere l’uomo e trascinarlo al sicuro.

L’aeroporto di Palermo è stato chiuso per allagamenti in alcune sale del terminal; a Enna è crollato un costone di roccia in via Pergusa bloccando la strada; in contrada Parasporino, a Pergusa, una famiglia è rimasta isolata a causa del fango che ha invaso la strada di accesso all’abitazione.

E in riferimento ai danni alla viabilità regionale causati dal maltempo, il presidente Schifani ha dato disposizione agli uffici del dipartimento Tecnico dell’assessorato delle infrastrutture affinché si intervenga con immediatezza per la rimozione delle situazioni di pericolo e per il ripristino nel più breve tempo possibile dello stato dei luoghi.