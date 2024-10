Sicilia. Dal Governo Schifani via libera al rinnovo del contratto per i Dirigenti della Regione

Si sblocca in Sicilia il rinnovo del Contratto regionale di lavoro anche per il personale dell’area della dirigenza per il triennio 2019-2021. Accogliendo le richieste arrivate dai sindacati, il governo Schifani ha dato il via libera al documento su proposta dell’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina. Adesso l’Aran potrà definire l’ipotesi di Ccrl e, una volta approvato il rendiconto generale, procedere con la sottoscrizione in modo da garantire un allineamento dei dirigenti dell’amministrazione regionale al personale del comparto e ai colleghi delle altre Regioni