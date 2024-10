Siccità. Il PD Sicilia: “Non è emergenza, ma un problema di natura strutturale”

“I silos a Caltanissetta, le autobotti per la distribuzione dell’acqua, gli allevatori costretti a vendere il bestiame, gli agricoltori disperati per la mancanza di acqua con cui abbeverare il raccolto, cittadini in coda con bidoni e recipienti. Quello della mancanza di acqua non è più soltanto una emergenza, quindi un evento temporaneo, ma un problema di natura strutturale per cui è evidente il mancato intervento della politica del governo di centrodestra, a Roma come in Sicilia, che non programma, non prevede e (se) interviene lo fa quando il danno è ormai fatto”. Lo afferma il Pd Sicilia annunciato che sul tema incontrerà i giornalisti mercoledì 30 ottobre alle 10 nella sala stampa dell’Assemblea regionale Siciliana. Parteciperanno il segretario regionale Anthony Barbagallo, Renzo Bufalino, sindaco di Montedoro e segretario della federazione provinciale del Pd di Caltanissetta, l’intera deputazione all’Ars e Franco Piro, responsabile del dipartimento regionale Economia che ha realizzato un dossier, aggiornato a ottobre, su analisi e proposte per la scarsità di acqua nell’Isola. “Non c’è visione e – dice Barbagallo – non c’è programmazione. Un punto su tutti colpisce e fa riflettere. L’intero settore che riguarda questo ambito è sotto commissariamento: dalla depurazione, ai dissalatori, dai consorzi di bonifica al dissesto idrogeologico. In alcuni casi si tratta di commissariamenti che hanno prodotto scarsi risultati oppure che non sono serviti a nulla”.