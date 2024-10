Serradifalco. Concessa dal Comune proroga per il completamento dei lavori al campo sportivo comunale

SERRADIFALCO. Il Comune ha concesso una proroga per la conclusione dei lavori di completamento ed adeguamento del campo sportivo comunale di Serradifalco al fine di renderlo funzionale all’attività agonistica nazionale. E’ stata l’impresa Sama, che s’è aggiudicata i lavori, a chiedere la concessione di una proroga di ulteriori 120 giorni per la conclusione dei lavori.

Il motivo di tale richiesta era stato dettato dai ritardi nella consegna di alcuni materiali necessari alle lavorazioni. Il direttore dei Lavori ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dall’impresa richiedente, stabilendo la concessione di una proroga per l’ultimazione dei lavori ma di 90 giorni. Pertanto, considerato che le cause che comportano l’impossibilità della conclusione delle opere nei termini contrattuali, non sono imputabili all’impresa esecutrice dei lavori, né dipendono da fatti prevedibili al momento della stipula del contratto, ecco che la conclusione dei lavori è slittata dalla data del 10 ottobre 2024 a quella dell’8 gennaio del 2025.

Ne deriva che l’inaugurazione del nuovo stadio comunale è destinata a slittare al 2025 a seguito di questa proroga dei lavori che prevedono l’allargamento a 63 metri del campo sportivo, ma anche la posa di un manto erboso con sistema misto, cioè con erba naturale e sintetica, e poi la realizzazione dell’intera recinzione e cinta muraria, dell’impianto di irrigazione e di quello di drenaggio.