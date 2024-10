Serie D. Per Nissa – Scafatese: validi gli abbonamenti; biglietti costeranno come per il derby con la Sancataldese

Come per il derby con la Sancataldese, anche contro la Scafatese non ci sarà alcuna “Giornata biancoscudata”. Lo ha deciso la società della Nissa. L’incontro casalingo contro la Scafatese, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie D, prevede la validità delle tessere di abbonamento.

Nel contempo la società adotterà, ancora una volta, i prezzi dell’ultima gara in casa (15 euro intero, 10 ridotto e 5 euro curva) per venire incontro ai tifosi chiamati a sostenere in massa la squadra biancoscudata, in un momento così delicato della stagione. Inoltre, si comunica che già da mercoledì 30 ottobre pomeriggio è possibile acquistare il tagliando della partita presso le rivendite autorizzate. (Foto Claudio Vicari)