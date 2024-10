Serie D. Per Castrum Favara – Nissa c’è la diretta streaming: costa 9 euro

Per la partita di oggi pomeriggio alle 15,30 tra Castrum Favara e Nissa è prevista la diretta streaming.

Come viene indicato nella stessa pagina Facebook ufficiale della Nissa, basta andare sul sito web www.nissalive.it e nella schermata principale cliccare, su “acquista accesso”. Il prezzo per la visione della partita è di 9 euro.

La partita odierna vede l’assenza nel settore ospiti del tifo biancoscudato in quanto il Prefetto di Agrigento ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per le persone nate in provincia di Caltanissetta.