Serie D. La Sancataldese, dopo l’impresa nel derby, punta a ripetersi in casa contro la capolista Siracusa

Dopo l’esaltante pari 3-3 artigliato con le unghia e con i denti dalla Sancataldese sul campo della Nissa in un derby veramente spettacolare, la squadra di Orazio Pidatella si ritrova domenica 27 ottobre una nuova non meno intrigante sfida. Stavolta contro la capolista Siracusa che arriva al Valentino Mazzola con la precisa intenzione di conquistare i tre punti per ribadire il proprio fresco primato in classifica.

Tuttavia, come già con la Nissa, anche con il Siracusa la Sancataldese non ci sta a recitare il ruolo di vittima sacrificale e punta a fare risultato. Anche perché non gli manca il cuore, e nemmeno, rispetto al match con la Nissa, i rinforzi dal mercato. Nelle ultime ore la Sancataldese ha ingaggiato l’argentino Nicolas Sottile, centrocampista centrale ex Canicattì classe ’93, con una gran bella esperienza. Ingaggiati anche i francesi Allan Blaze (centrocampista) e Yann Fangwa (attaccante).

Insomma, la società ha cercato di fare sforzi importanti per arricchire la rosa a disposizione del tecnico Pidatella. Per la gara di domenica contro il Siracusa, la Sancataldese dovrebbe puntare sugli esperti Dolenti e Calabrese, ma anche su elementi come Catania e Haberkon in attacco, e poi ancora Blaze e Nicolas Sottile a centrocampo, mentre in difesa è sempre fondamentale l’apporto di Pedalino. Di certo una gara, quella contro il Siracusa, nella quale i verdeamaranto dovranno dare il massimo per cercare di non vanificare quanto di buono hanno fatto vedere nel derby. Arbitrerà Francesco Martini di Valdarno, collaborato da Steven La Regina di Battipaglia e Marco Crostella di Foligno