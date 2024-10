Serie D. La Sancataldese cerca il primo successo in campionato con il Sambiase

Impegno casalingo domenica 6 ottobre per la Sancataldese che affronta in casa l’ostico Sambiase (ore 15). I calabri sono reduci dall’1-1 casalingo con la Nissa e sono vogliosi di rifarsi in classifica dove, al momento, hanno 7 punti.

Di contro, si ritroveranno di fronte una Sancataldese con il dente avvelenato sia per il fatto di essere ancora a secco di vittorie che per quanto accaduto domenica scorsa all’Esseneto di Agrigento, con il rigore negato e l’espulsione di Tedesco che ha costretto di verdeamaranto di Pidatella a giocare in inferiorità numerica per oltre un tempo di gioco.

La Sancataldese arriva all’appuntamento con il Sambiase abbastanza carica. C’è tanta voglia nell’ambiente e nel gruppo squadra di dimostrare il proprio valore e questo potrebbe essere un dato in grado di fare la differenza contro un Sambiase ben orchestrato in avanti dall’ex Zerbo.

Questi i prezzi dei biglietti in prevendita e online:

Tribuna centrale 16 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 14 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 13 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11 euro

Curva 8 euro

Curva RIDOTTO* 6 euro

Settore OSPITI 13 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

Punti vendita a San Cataldo:

Tabaccheria Menna C. Vittorio Emanuele n. 98

Tabaccheria Gigante V. Babbaurra n. 201

Tabaccheria Cammarata C. Vittorio Emanuele n.13

link per l’acquisto online dei tagliandi: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-calcio…

La prevendita si chiude domenica alle ore 11.

I prezzi al botteghino:

Tribuna centrale 19 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 17 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 16 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14 euro

Curva 10 euro

CURVA RIDOTTO*: 8 euro

Settore OSPITI: 16 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni. I biglietti del settore Ospiti saranno disponibili online o al botteghino dello stadio “V. Mazzola” di San Cataldo. (Foto Vincenzo Bonelli)