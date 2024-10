Serie D. La Nissa pareggia in trasferta con l’Igea Virtus in una partita molto combattuta nella quale è mancato solo il gol

La Nissa pareggia a Barcellona Pozzo di Gotto 0-0 con l’Igea Virtus una gara che avrebbe potuto vincere, ma che avrebbe anche traquillamente potuto perdere. Tra le due opzioni è uscito fuori un pari tra due squadre che in campo non hanno lesinato energie cercando sempre e comunque l’occasione buona per superarsi.

Nel primo tempo al 36′ la Nissa è andata molto vicina al gol con Diaz la cui conclusione dentro l’area di rigore è stata ribattuta in uscita da Belmonte. Subito dopo doppia espulsione per il biancoscudato Bollino e il messinese Ferrante e squadre in dieci. Nel finale l’Igea Virtus sfiora in vantaggio con un colpo di testa di Aperi molto insidioso che attraversa tutta la porta nissena.

Nella ripresa Igea Virtus in avanti e Aperi prima insidia Cassano, poi colpisce la traversa su cross di Currò. La Nissa, tuttavia, non ci sta e sfiora il gol ancora con Diaz che, lanciato da Tumminelli, spreca la palla del possibile vantaggio.

Nel finale l’Igea Virtus resta in nove per l’espulsione di Siino per rosso diretto, e la Nissa tenta il colpaccio rendendosi pericolosa solo con una deviazione di Salvatore Maltese che rischia l’autorete prima che Cassano, con una respinta prodigiosa su conclusione di Godoy, non impedisca all’Igea Virtus di passare in vantaggio.

Alla fine pari e patta tra due squadre che hanno dato vita ad un buon match nel quale è mancato solo il gol. (Foto di Marcello Giugno)