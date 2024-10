Serie D. La Nissa a Favara per mantenere la sua imbattibilità esterna e risalire in classifica

Contro la Pro Favara per tornare a vincere, a far punti, a muovere una classifica che, dopo sei giornate, vede la Nissa con 6 punti, ma soprattutto che la vede vittoriosa in una sola occasione con 3 pari e 2 sconfitte.

Quale migliore occasione, allora, per la Nissa la gara di domenica 20 ottobre con il Castrum Favara? In trasferta infatti la squadra di Nicolò Terranova in questo campionato di D ha giocato finora meglio. I biancoscudati sono imbattuti con una vittoria e due pari in 3 gare giocate. Un rendimento che la pone tra le migliori quando gioca in trasferta.

E allora ecco che la gara della Nissa a Favara assume la sua importanza proprio per confermare che Elezaj e compagni, almeno fuori casa, riescono a fare risultato rispetto a quando giocano in casa. I presupposti per assistere ad una gara aperta a qualsiasi risultato ci sono tutti, anche perchè se il Castrum Favara è reduce dalla sua seconda vittoria stagionale, invece la Nissa con il Pompei ha decisamente steccato.

A Favara dovrebbe tornare Bruno. Per il resto impianto di squadra confermato con Elezaj, Mannino, Loza, Pagano, Bieto, Bruno, Semenzin Agnello, Samake, Maltese, Rotulo. Arbitrerà Davide Patti di Palermo. Alla gara di domenica non potranno assistere i tifosi della Nissa nè quelli della provincia di Caltanissetta per espresso divieto disposto dalla Prefettura di Agrigento.

Ecco i convocati della Nissa:

Foto di Claudio Vicari