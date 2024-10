Serie B1 Pallavolo femminile. Per la Traina Albaverde è conto alla rovescia per l’esordio in campionato

Con la disputa dell’ultimo allenamento congiunto disputato sabato al palaCannizzaro contro la Farmitalia Volley Valley Catania si è conclusa la prima parte della preparazione della TRAINA SRL che domenica 13 ottobre farà il suo esordio assoluto in serie B1 a Crotone per la prima giornata del girone D.

C’è molta attesa in città per l’esordio della formazione cara alla presidente Oriana Mannella nella terza serie nazionale che si preannuncia complicata per il livello tecnico delle contendenti e faticosa per il gran numero di trasferte che Serena Moneta e compagne dovranno affrontare in giro per mezza Italia.

In questa fase di precampionato la TRAINA SRL ha affrontato due volte l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva, formazione messinese oramai veterana nella serie B1 e che aspira ad un posto al sole in questo campionato, e la Farmitalia squadra di B2 che ha allestito un roster che si preannuncia competitivo e completo per aspirare al salto di categoria.

Per la formazione nissena sono stati due test impegnativi in cui ha cominciato ad immergersi in quelle che saranno le difficoltà della serie B1 contro l’Amando e in cui ha provato schemi e tenuta atletica contro la formazione catanese forte di una fase difensiva di prim’ordine.

Da domenica prossima si giocherà per i tre punti mentre è stata avviata la campagna abbonamenti con il pubblico nisseno che viene chiamato a contribuire con un biglietto ‘onesto’ per supportare in maniera tangibile agli sforzi della società con una presenza sugli spalti ritenuta indispensabile per mantenere la B1 (prestigiosa terza serie nazionale).

In attesa della attivazione della biglietteria locale, i sostenitori possono acquistare l’abbonamento online collegandosi al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/abbonamento-traina-albaverde-2024-25-01-ottobre-2024-palacannizzaro-caltanissetta-caltanissetta-21224.html