Santa Caterina. Entro l’11 novembre vanno presentate istanze per rimborso delle spese di viaggio per disabili

SANTA CATERINA. I cittadini portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati, possono in qualsiasi mese dell’anno, presentare all’ufficio dei servizi sociali istanza per il rimborso delle spese di viaggio, corredata dalla seguente documentazione:

certificazione attestante la sussistenza dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 –comma 3 legge 104/92;

prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialistici dell’ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);

certificazione rilasciata dal centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;

fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato per il trasporto intestato al portatore di handicap o al tutore, amministratore di sostegno o un familiare;

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art 38 del D.P.R. 445/2000.

Non hanno diritto al contributo coloro i quali effettuano cure riabilitative oltre l’ambito provinciale. Tutti gli interessati sono invitati a presentare istanza, al fine di consentire all’Ufficio dei Servizi Sociali di procedere alla liquidazione. Per ragioni tecniche, le istanze relative alle cure effettuate nei primi tre trimestri dell’anno 2024 dovranno pervenire entro il 11 novembre 202. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di richiesta rimborso: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/most…