San Cataldo. Il sindaco: “Stiamo sollecitando l’Asp, ma resta ancora in vigore il divieto di uso alimentare dell’acqua”

SAN CATALDO. Aggiornamento sulla potabilità dell’acqua. E’ quello che ha dato il sindaco Gioacchino Comparato. “Cari cittadini – ha detto – siamo pienamente consapevoli delle vostre preoccupazioni e delle difficoltà che questa situazione sta causando a tutte le famiglie.

Da parte nostra – ha proseguito – stiamo mantenendo un dialogo costante con l’ASP, l’ente responsabile delle analisi sulla qualità dell’acqua, sollecitando con insistenza i risultati necessari. Tuttavia, ci tengo a sottolineare che, fino a quando non riceveremo una certificazione ufficiale che ne confermi la potabilità, l’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua per fini alimentari resterà in vigore”.

Il sindaco ha spiegato: “Si tratta di una misura precauzionale indispensabile per tutelare la vostra salute e sicurezza. Non appena avremo aggiornamenti ufficiali, ve li comunicheremo tempestivamente”.