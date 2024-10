Ragazza uccisa a Bergamo, “Badhan non sa perché lo ha fatto”

(Adnkronos) – Jashan Deep Badhan, il 19enne fermato per l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo) “ancora non si capacita della motivazione” che l’ha spinto a compiere il gesto. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” ha detto all’Adnkronos il suo avvocato, Fausto Micheli. “Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale – ha aggiunto – e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del ragazzo “sono affranti e vicini alla famiglia di Sara”, ha aggiunto il legale. Per gli abitanti di Costa Volpino, la zona delle palazzine dove ieri si è consumato l’omicidio, “è degradata, fatta di vecchi condomini, ma dove abitano più di 300 famiglie, ma l’impianto di video sorveglianza è stato rifatto 4 anni fa. Una telecamera punta sull’angolo del distributore. Impossibile che qualcuno avesse avuto accesso all’immobile senza essere ripreso”, ha detto all’Adnkronos l’ex assessore alle politiche sociali di Costa Volpino, Patrick Rinaldi. “Ho avuto per 15 anni un’attività lì sotto – ha poi spiegato -. Ogni tanto c’era qualche ragazzino che spacciava, ma nient’altro”. I commercianti della zona avevano organizzato un servizio di sorveglianza “con un auto che passava la notte per evitare che i ragazzi facessero schiamazzi sotto le finestre“. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)