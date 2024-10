Promozione. Vola il Niscemi: travolto 5-1 l’Atletico Megara. La Vigor Gela sconfitta 2-0 a Canicattini

In Promozione nel girone D prosegue inarrestabile la marcia del Niscemi che ha travolto 5-1 l’Atletico Megara al Pontelongo. Non una sfida qualsiasi per la capolista Niscemese, anche perchè il Megara s’è sono presentato al Pontelongo da squadra capolista.

Tuttavia, anche stavolta il Niscemi ha annichilito l’avversario. Le reti di Tomaino (doppietta), Amaya, Marino e Boyang non hanno lasciato scampo ai pur bravi avversari costretti ad alzare bandiera bianca. Per l’Atletico Megara ha segnato la rete del 5-1 Marino.

Il Niscemi si conferma pertanto capolista solitario del girone D con 12 punti frutto di quattro vittorie in altrettante partite. Non è invece andata bene alla Vigor Gela che, dopo essersi imposta 5-1 in Coppa Italia nell’andata del secondo turno con il Serradifalco, ha perso 2-0 contro il Città di Canicattini.

I gelesi, pertanto, restano fermi a quota 6 in classifica con 2 vittorie e 2 sconfitte in quattro incontri giocati finora.