Promozione. Il Serradifalco a caccia della sua prima vittoria in campionato; prove di fuga per il Niscemi

Impegno casalingo per il Serradifalco Calcio nel campionato di Promozione. I falchetti giocano contro il Belpasso al Valentino Mazzola, in un match importante in termini di classifica. Una partita molto sentita, al punto che la società ha informato in queste ore i tifosi che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di sabato 19 ottobre, sarà possibile usufruire della tribuna coperta dello stadio Valentino Mazzola per assistere alla partita. Questa misura è stata adottata per garantire maggiore comfort e sicurezza a tutti i presenti.

I falchetti, nel frattempo, si sono rinforzati con un giocatore di grande qualità come Carlo D’Onofrio (nella foto). Attaccante classe 2004, Carlo è arrivato a Serradifalco dopo una breve parentesi nello Jonica Fc (Eccellenza). Lo scorso anno ha militato nell’Isernia Calcio in Eccellenza (Molise) e nel Canicattì in Serie D. Inoltre ha anche giocato nelle giovanili del Pavia, della Cavese e del Caserta Academy. I falchetti dunque, affrontano il Belpasso con un’arma in più come il suo giovane attaccante.

Per il resto, nel girone D, la capolista Niscemi affronta in casa lo Scicli (ore 15,30) con l’intenzione di proseguire nella striscia di sole vittorie fin qui ottenuta in campionato. Un risultato fin qui al di sopra di ogni aspettativa per un Niscemi che si sta dimostrando squadra solida e affidabile. Infine, la Vigor Gela affronta fuori casa l’ostico Santa Croce in un confronto, anche qui, importante per il rilancio della compagine gelese nella classifica del suo girone.