Promozione Girone D. Vince e convince il Niscemi che resta a punteggio pieno; 3^ vittoria per la Vigor Gela

Nel girone D del campionato di Promozione, vola in alto la stella del Niscemi. La squadra di Fabio Comandatore (nella foto), dopo 5 giornate, è in testa al campionato di Promozione a punteggio pieno. Anche a Canicattini ha vinto. Ci ha pensato Parisi con una doppietta, Amaya e Diaw a servire il poker vincente di un Niscemi che sta esaltando e anche parecchio la sua tifoseria.

la squadra di Comandatore sta dominando finora il campionato grazie non solo a diverse individualità, ma anche in virtù di un gioco parecchio fluido ed efficace che mette in difficoltà gli avversari.

Una squadra che unendo esperienza e gioventù sta veramente dominando la scena di questo campionato. Ha vinto anche la Vigor Gela che, nello stesso girone, ha conquistato la sua terza vittoria in campionato battendo 2-1 l’Aci Bonaccorsi. Campanaro e Strabone gli autori dei gol che hanno permesso alla squadra gelese di far suo un incontro importante per risalire in classifica. Ora la Vigor ha 9 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte nelle cinque gare fin qui giocate nel proprio girone di campionato.