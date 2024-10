I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, nei giorni scorsi, durante dei controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali, all’interno di un’azienda agricola del nisseno constatavano la presenza di numerosi pneumatici usati per autocarri, ivi accatastati in mancanza delle relative autorizzazioni.

Sono in corso le indagini per accertare la provenienza dei materiali. Il proprietario del fondo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale.