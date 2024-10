Pallavolo femminile B1. Battesimo di fuoco per la Traina Albaverde sul campo del Crotone

Inizia in trasferta domenica 13 ottobre alle ore 17,30 l’avventura della Traina Albaverde nel campionato di B1 femminile. Le nissene, guidate in questa stagione da un coach esperto e profondo conoscitore di questi campionati come Eraldo Bonavita, affronta in trasferta il Crotone nella prima giornata del girone D.

Ovviamente è tanta l’attesa in città per l’esordio della formazione cara alla presidente Oriana Mannella nella terza serie nazionale che si preannuncia complicata per il livello tecnico delle contendenti e faticosa per il gran numero di trasferte che Serena Moneta e compagne dovranno affrontare in giro per mezza Italia.

La Traina Caltanissetta vuole comunque ben impressionare all’esordio contro un Crotone annunciato in gran condizione di forma. Moneta e compagne puntano ad una gara volitiva e al tempo stesso generosa per riuscire a conquistare i primi punti stagionali in classifica.

Nel frattempo, in attesa dell’esordio casalingo che avverrà la prossima settimana, è stata avviata la campagna abbonamenti con il pubblico nisseno che viene chiamato a contribuire con un biglietto ‘onesto’ per supportare in maniera tangibile agli sforzi della società con una presenza sugli spalti ritenuta indispensabile per mantenere la B1 (prestigiosa terza serie nazionale). In attesa dell’attivazione della biglietteria locale, i sostenitori possono acquistare l’abbonamento online collegandosi al seguente link: https://bit.ly/abbonamentotraina202425.