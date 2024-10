Ospiti “rosettiani” in visita all’Antiquarium archeologico di Mussomeli

MUSSOMELI – Un gruppo di ospiti di Casa Rosetta, venerdì prossimo alle ore 10, accompagnati dalla presidente BCSicilia Rita La Monica, visiterà, a Palazzo Sgadari, l’Antiquarium archeologico di Mussomeli. Tutto è nato da un’ idea dell’associazione culturale BCSicilia che nello spirito d’inclusività e condivisione che la contraddistingue, ha proposto al direttore di Casa Rosetta Enzo Sedita di aprire i beni culturali ed ambientali del Territorio ai giovani che frequentano quotidianamente l’Istituto. “E’ tempo di pensare – ha commentato la presidentessa Rita La Monica – che un soggetto con abilità diverse è prima una persona e poi un disabile pertanto si deve fare in modo che questi non sia più visto come un problema ma come un’opportunità, una ricchezza e, soprattutto, come una persona”. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal dirigente e sposata con altrettanto entusiasmo dal sindaco Giuseppe Catania e dall’assessore alla Cultura Jessica Valenza che, oltre ad aver messo in atto tutte le attività per far fruire al meglio il museo cittadino, saranno presenti ad accogliere personalmente i “rosettiani” e gli accompagnatori offrendo alla fine un aperitivo ai presenti.