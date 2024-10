Nuova Abarth 600e, la più potente di sempre

(Adnkronos) –

Abarth 600e è una grintosa e potente cinque porte con un cuore completamente elettrico. È la più potente Abarth stradale mai prodotta, ma anche una delle più tecnologiche e soprattutto grintose auto elettriche sfornate dal Gruppo Stellantis. La nuova Abarth 600e nasce sulla piattaforma Perfo eCMP, una base studiata dagli ingegneri di Stellantis Motorsport.

Un veicolo “diabolico” perché abbina l’esclusività di un modello dello Scorpione, a tecnologie e alimentazione avanzata. Due le versioni disponibili: la Abarth 600e Turismo, dotata di un motore elettrico da 250 cavalli (175 kW) e la Abarth 600e Scorpionissima da 280 cavalli (207 kW). Quest’ultima sarà prodotta in sole due colorazioni, Verde Acid e Viola Hypnotic e in 1.949 esemplari. Un’auto elettrica sviluppata in collaborazione con diversi partner premium. Gli pneumatici della Abarth 600e sono dei Michelin Pilot Sport EV progettati per scaricare sull’asfalto i 280 cavalli della Scorpionissima. I freni sono della Alcon, all’anteriore e al posteriore sono presenti dischi da 380 mm con spessore di 32 mm e pinze colorate. Anche i sedili sono stati oggetto di un profondo studio da parte della Sabelt. Hanno una ergonomia da vettura da corsa ottenuta grazie alla forma avvolgente. Trattengono il corpo in curva e sulla Scorpionissima sono dotati di quattro diversi tipi di schiuma.

La nuova Abarth 600e ha prestazioni al vertice.

La Turismo brucia i 100 km/h in 6,24 secondi, la Scorpionissima raggiunge i 200 km/h come velocità di punta e nel classico 0 – 100 km/h impiega soli 5,85 secondi. L’autonomia è superiore ai 330 km. Le due vetture sono già disponibili e ordinabili nei principali paesi europei. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)