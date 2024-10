Nessun incidente nel derby Nissa – Sancataldese: servizio d’ordine impeccabile da parte di Polizia, Carabinieri e Polizia locale nissena

CALTANISSETTA. Gli agenti della Polizia di Stato e ai Carabinieri hanno assicurato i servizi di ordine pubblico allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, in occasione dell’incontro di calcio Nissa – Sancataldese, alla presenza di circa 3.800 spettatori.

Un servizio che è stato posto in essere senza tralasciare alcun particolare e che, alla fine, ha fatto si che non si registrasse alcun episodio poco piacevole.

Nissa – Sancataldese non è un mistero che era una partita che veniva considerata a rischio. Tuttavia, grazie all’imponente ordine pubblico predisposto nell’occasione, non è accaduto nulla di grave in termini di incidenti e tutto è filato liscio come l’olio.

Un servizio di ordine pubblico al quale hanno contribuito anche gli agenti della Polizia locale nissena che hanno assicurato i servizi di viabilità. Una bella giornata di sport che si è conclusa senza alcun incidente.